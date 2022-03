यूक्रेन युद्ध से खफा हो रही रूसी जनता, अपना रही रूस का नया झंडा

नई दिल्ली: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण का रूस और अन्य जगहों पर कई प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया है. ऐसा लगता है कि इस कदम का विरोध करने वाले लोगों ने एक नया राष्ट्रीय ध्वज अपनाया है. नया झंडा लगभग मूल जैसा ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसने नीचे की लाल पट्टी को दूसरी सफेद पट्टी से बदल दिया है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा लगता है कि विरोध के दौरान नया झंडा फहराया जा रहा है. यह इस तथ्य को उजागर करने का एक साधन बन गया है कि प्रदर्शनकारी यूक्रेन के आक्रमण का समर्थन नहीं करते हैं.

रूसी यूएक्स डिजाइनर काई कैटोनिना नए ध्वज का प्रस्ताव देने वाले कई लोगों में से एक थीं. उन्होंने इशारे में बोलते हुए कहा कि नए डिजाइन में लाल पट्टी को हटा दिया गया है जो रूसी ध्वज में रक्त का आभास देती है.

इस बारे में 31 वर्षीय कैटोनिना ने लातविया स्थित रूसी समाचार साइट मेडुजा से कहा, "हमें युद्ध के खिलाफ खुद को रूसियों के रूप में चिह्नित करने की आवश्यकता थी, न कि केवल कुछ और लोगों की. इस बात पर व्यापक सहमति थी कि हमें किसी प्रकार के इस नए प्रतीक की आवश्यकता है."

