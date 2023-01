दिन भर मस्जिदों के सामने महिला मांगती थी भीख,पुलिस ने किया पीछा तो सामने आया ये काला सच

woman begged and go home in luxury car: संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगने का ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर अबू धाबी पुलिस भी हैरान हो गई. भीख मांगना संयुक्त अरब अमीरात में अपराध की श्रेणी में आता है. पुलिस ने ने यहां एक महिला भिखारी को पकड़ा. इस महिला के पास से पुलिस को एक लग्जरी कार और ढेर सारा कैश मिला.

भीख मांगती और लग्जरी कार से जाती महिला

रोज महिला शहर के मस्जिदों के सामने भीख मांगती और भीख मांगने के बाद अपने घर लग्जरी कार से जाती. महिला पर भीख मांगने का शक जब एक शख्स को हुआ तो उसने पुलिस को इस बारे में बताया. खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो अबू धाबी के रहने वाले एक शख्स को शक हुआ कि महिला इलाके के मस्जिदों में भीख मांग रही है. जिसके बाद शख्स ने पुलिस में इस बात की जानकारी दी. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इसकी निगरानी की और पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात सामने आई.

शहर के अलग-अलग मस्जिदों में महिला दिन भर भीख मांगती. महिला बहुत दूर तक पैदल भीख मांगने के बाद चलकर जाती थी. पुलिस ने महिला का पीछा किया तो पता चला कि महिला के पास महंगी लग्जरी कार है. भीख मांगने के बाद महिला लग्जरी कार को ड्राइव करके घर जाती है. पुलिस ने महिला को पकड़ा जिसके बाद महिला के पास से ढेर सारा पैसा बरामद हुआ. महिला के खिलाफ पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है.

भीख मांगना सामाजिक अभिशाप

अबू धाबी पुलिस का कहना है कि 6 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच पिछले साल 159 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीख मांगना एक सामाजिक अभिशाप है. भीख मांगना समाज में एक असभ्य है. साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में यह एक अपराध की श्रेणी में आता है.भिखारी धोखाधड़ी का काम करते हैं. वह लोगों की भलाई का फायदा उठाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं.

यूएई में भीख मांगने पर सजा का प्रावधान

बता दें कि भीख मांगने पर सजा का भी प्रावधान यूएई में है. तीन महीने की जेल और पांच हजार दिरहम (करीब एक लाख 11 हजार रुपये) जुर्माना या दोनों में से कोई एक भीख मांगने पर व्यक्ति को पकड़े जाने पर देना पड़ सकता है.छह महीने की जेल और एक लाख दिरहम (करीब 22 लाख 17 हजार रुपये) का जुर्माना उस व्यक्ति को होता है जो संगठित रूप से अपना गिरोह चलाकर भीख मांगता है.

(भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं)