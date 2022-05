Crime News: कैदी जेल में तैनात महिला गार्ड को प्यार के जाल में फंसाकर भागा, हुआ ऐसा अंजाम

Female Prison Gaurd Helps Prisoner To Escape From Jail: अमेरिका (US) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां हत्या के आरोप में बंद एक कैदी ने जेल (Prison) की एक महिला गार्ड को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और बाद में उसकी मदद से भाग गया. बाद में महिला गार्ड ने खुद को गोली मार ली और अस्पताल में उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने जेल से भागे कैदी को दोबारा पकड़ लिया है.

महिला गार्ड ने खुद को मारी गोली

डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने 11 दिन तक तलाशी अभियान चलाने के बाद जेल से भागे कैदी व्हाइट को पकड़ने में कामयाबी पाई. हालांकि, जिस महिला गार्ड को उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया था उसने गोली मारकर अपनी जान ले ली. अस्पताल में इलाज के दौरान महिला गार्ड ने दम तोड़ दिया.

जेल से भागने के लिए बनाया था ये प्लान

महिला गार्ड ने जेल प्रशासन को ये बताया था कि कैदी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है. इस तरह उसने कैदी की जेल से बाहर निकलने में मदद की. वो खुद कैदी को इलाज के बहाने जेल से बाहर लेकर आई. महिला गार्ड ने बीते 29 अप्रैल को इस वारदात को अंजाम दिया था.

ये भी पढ़ें- विदेश में पंजाबी शादी से परेशान हुए पड़ोसी, बुलाई पुलिस तो करा डाला नगाड़े पर डांस

पुलिस को ऐसे मिला कैदी का सुराग

गौरतलब है कि पुलिस लगातार महिला गार्ड और जेल से भागे कैदी की तलाश कर रही थी. फिर महिला गार्ड को एक स्टोर से कपड़े की खरीददारी करते हुए देखा गया. इसके बाद वो होटल पहुंची, जहां कैदी मौजूद था. पीछा करते हुए पुलिस भी होटल पहुंच गई. कैदी और महिला गार्ड पकड़े ही जाने वाले थे कि गिरफ्तार किए जाने के डर से महिला ने खुद को गोली मार ली. हालांकि, कैदी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली.

बताया जा रहा है कि अमेरिका की अलबामा जेल में कैदी बंद था. यहीं महिला गार्ड तैनात थी. इस दौरान कैदी ने महिला गार्ड को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसकी मदद से जेल से भाग गया. जहां एक तरफ कैदी को पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया तो वहीं दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी. उसको डर था कि उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई और अपने परिजनों का सामना वो कैसे करेगी.

LIVE TV