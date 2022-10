Most Precious Jeans: जमीन में दबी मिली दुनिया की सबसे पुरानी और महंगी जींस, कीमत इतनी कि आ जाए BMW-मर्सिडीज कार

World Most Expensive and Old Jeans: जींस मौजूदा समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर आउटफिट्स है. इसे दुनियाभर में बच्चे, यूथ और बुजुर्ग तक हर एज कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं और इसे ही पहनना पसंद करते हैं. क्वॉलिटी के हिसाब से इसकी कीमत की रेंज होती है, लेकिन कोई एक जोड़ी जींस करीब 63 लाख रुपये में खरीदे, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं. सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है. 1 अक्टूबर को न्यू मैक्सिको में एक नीलामी में एक व्यक्ति ने वर्ष 1880 की एक जोड़ी जींस खरीदी है. यह जींस लिवाइस कंपनी की है. इसे खरीदने वाले ने इसके लिए 76,000 डॉलर यानी करीब 63 लाख रुपये का भुगतान किया है.

23 साल के युवक ने बोली लगाकर खरीदी ये जींस

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस जींस को खरीदने वाले शख्स का नाम काइल हाउपर्ट है. 23 साल का यह युवक सैन डिएगो, कैलिफोर्निया का रहने वाला है और विंटेज कपड़ों का डीलर है. काइल ने जितने रुपये देकर जींस खरीदी है वह विंटेज जींस के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है. यह एक जोड़ी जींस अमेरिका में मौजूद निर्जन खदान से 1880 के दशक में दबी मिली थीं.

जींस खरीदने के बाद पोस्ट करके दी जानकारी

मिस्टर हौपर्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि वह अभी भी एक तरह से हतप्रभ हैं. उन्हें इसे खरीदने के लिए खुद पर आश्चर्य हो रहा है. बोली के बाद उन्हें फाइनल डील में इस जींस के लिए बायर्स प्रीमियम को मिलाकर कुल 87400 डॉलर का भुगतान करना पड़ा. यह महंगी जींस हवाई जहाज, ट्रैफिक लाइट और रेडियो के आने से पहले की है. अपने स्टोर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मिस्टर हाउपर्ट ने नीलामी की तस्वीरें और जीन्स की जोड़ी की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. उन्होंने लिखा है, ‘$76,000 की जीन्स, वो भी वर्ष 1880 की. उन्होंने आगे लिखा, यह लिवाइस के सबसे पुराने ज्ञात जोड़ों में से एक है. उन सभी को धन्यवाद जो वर्षों से मेरा समर्थन कर रहे हैं. मैं बहुत धन्य हूं कि मैं अब इतनी पुरानी जींस का मालिक हूं.’

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर