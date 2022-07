Who is Yair Lapid: पॉपुलर न्यूज एंकर से प्रधानमंत्री तक, जानें कौन हैं इजरायल के नए PM यैर लैपिड

Israel New Prime Minister Yair Lapid: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यैर लैपिड को इजरायल की सत्ता संभालने के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे समय में जब दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, वह द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं. इजरायल की संसद गुरुवार को भंग कर दी गई और चार साल से भी कम समय में पांचवीं बार नवंबर में आम चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

देश की संसद ने इस संबंध में फैसला लिया है. इजरायल के विदेश मंत्री और निवर्तमान गठबंधन सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले लैपिड देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने इजरायल के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से पदभार संभाला.

Warm wishes and heartiest congratulations to His Excellency @yairlapid for assuming the premiership of Israel. I look forward to continue furthering our strategic partnership as we celebrate 30 years of full diplomatic relations.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2022