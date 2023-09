Aaj Ka Panchang: आज है जया एकादशी का व्रत, जानें कितनी बजे तक रहेगी इसकी अवधि

नई दिल्ली: आज 10 सितंबर को रविवार है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. आज जया एकादशी का व्रत भी किया जाएगा. एकादशी रात 9 बजकर 29 मिनट तक रहेगी. रविवार शाम 5 बजकर 6 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज रात 11 बजकर 19 मिनट तक वरीयान योग रहेगा.

हिंदू महीना और साल

शक संवत: 1945 शुभकृत

- विक्रम संवत: 2080

- काली संवत: 5124

- प्रविष्ट/द्वार: 25

- मास पूर्णिमांत: भाद्रपद

- मास अमांत: श्रावण

- दिन की अवधि: 12:29:31

आज का शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि- रात 9 बजकर 29 मिनट तक

वरीयान योग- रात 11 बजकर 19 मिनट तक

पुनर्वसु नक्षत्र- शाम 5 बजकर 6 मिनट तक

जया एकादशी व्रत- 10 सितंबर 2023

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय- सुबह 6:04 AM

सूर्यास्त- शाम 6:34 PM

सूर्य - सिंह राशि में

चन्द्रोदय-चन्द्रास्त का समय

चन्द्रोदय- 1:51 AM

चन्द्रास्त-3:58 PM

चन्द्रमा -10:25 AM तक चन्द्रमा मिथुन और फिर कर्क राशि पर संचार करेगा

आज का शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धी योग- 05:06 PM

रवि पुष्य योग- 05:06 PM

आज का अशुभ समय

राहु काल-09:19 AM से 10:51 AM

तककालवेला / अर्द्धयामसे-13:10:04 से 13:59:55

तकदुष्टमुहूर्त- 05:41:22 से 06:31:13 तक,

तकयमगण्ड-13:28:46 से 15:02:15

तकभद्रा- 06:20 AM से 07:17 PM

गुलिक-05:41:22 से 07:14:50

तकगंडमूल-नहीं है

ये भी पढ़ें- Aaj Ka Rashifal: आज इन राशियों को चमका देंगे सूर्य देव, मिथुन और मीन को लग सकता है झटका

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.