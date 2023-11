Today Panchang: आज कार्तिक माह की अमावस्या तिथि, जानिए मांगलिक कार्य का शुभारंभ करें या नहीं

नई दिल्ली: 13 November 2023 Panchang: 13 नवंबर कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार के दिन के तौर पर भी जाना जाता है. माना जाता है कि इस दिन विवाह समारोह या किसी अन्य मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती. अमावस्या 12 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 44 मिनट से शुरू होगी, जो 13 नवंबर की दोपहर 2 बजकर 56 तक रहेगी.

हिंदू वर्ष व माह

शक संवत: 1945 शुभकृत

विक्रम संवत: 2080

काली संवत: 5124

प्रविष्ट/द्वार: 27

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

मास अमांत: आश्विन

दिन की अवधि: 10:46:55

सूर्योदय-सूर्यास्त

सूर्योदय-6:41 AM

सूर्यास्त-5:39 PM

सूर्य -सूर्य तुला राशि पर है

चंद्रोदय-चंद्रास्त

चन्द्रोदय-5:27 AM 12 नवंबर

चन्द्रास्त-4:57 PM 12 नवंबर

चन्द्रमा -तुला राशि पर संचार करेगा

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त-11:49 AM से 12:32 PM

अमृत काल-05:39 PM से 07:20 PM

ब्रह्म मुहूर्त-05:03 AM से 05:51 AM

विजय मुहूर्त-01:33 PM से 02:17 PM

गोधूलि मुहूर्त-05:04 PM से 05:28 PM

निशिता काल-11:42 PM से 12:25 AM, 13 नवंबर

आज का अशुभ समय

राहु काल-04:17 PM से 05:39 PM तककालवेला/अर्द्धयामसे-11:20:01 से 12:03:56

तकदुष्टमुहूर्त-15:43:30 से 16:27:25

तकयमगण्ड-11:41:59 से 13:04:19

तकभद्रा- नहीं है

गुलिक-14:26:39 से 15:48:59

तकगंडमूल- नहीं है

