Shree Jagannath Temple Reopens: जगन्नाथ स्वामी के सबसे पहले दर्शन करने हैं तो ये वीडियो देखिए

पुरीः Shree Jagannath Temple Reopens: जगन्नाथ मंदिर की ओर से एक बहुत भव्य वीडियो जारी की गई है. इस वीडियो में जगन्नाथ स्वामी के कपाट खोले जा रहे हैं और मंत्रोच्चारण हो रहा है. इसके साथ ही भव्य जगन्नाथ दर्शन का अद्भभुद दृष्य सामने आता है.न्यूज एजेंसी प्लेटफॉर्म पर जारी इस वीडियो को लोगों द्वारा काफी देखा जा रहा है. दरअसल, ये वीडियो शनिवार सुबह का है, जब जगन्नाथ मंदिर के कपाट खोले गए.

अब शनिवार को भी खुलेगा मंदिर

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच धार्मिक संस्थानों, मंदिरों को खोलने के लिए नियम बनाए गए थे. ऐसे में पुरी का जगन्नाथ स्वामी मंदिर सप्ताह में सिर्फ पांच दिनों तक ही खोला जा रहा था. अब ओडिशा के पुरी जिले में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर (Shree Jagannath Temple Reopens) भी अब प्रत्येक शनिवार को भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है.

यह मंदिर भी पहले सप्ताह में 5 दिन ही खुला रहता था. भक्तों के लिए जगन्नाथ मंदिर को खोला गया था, लेकिन उसके लिए कड़े नियमों का पालन अनिवार्य किया गया था. अब मंदिर में शनिवार को भी दर्शन किए जा सकेंगे.

#WATCH | Odisha: Shree Jagannath Temple in Puri district reopens for devotees on Saturdays from today. The temple was earlier open for 5 days every week.

(Video Source: Shree Jagannath Temple) pic.twitter.com/qdeaD3qp73

