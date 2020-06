बागपतः 20 किलो आटे के विवाद में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, दो बदमाश भी मारे गए

बागपतः कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक वारदातें नहीं थम रही हैं. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसी वारदातें अधिक सामने आ रही हैं. संभल, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में साजिशन, रंजिशन कई तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है. अपराधी बेखौफ हैं.

मंगलवार को यूपी का बागपत तिहरे हत्याकांड से ठहरा उठा. यहां हथियार बंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी. इसके बाद ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने बुधवार 3 जून को वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. घटना 1 जून की है.

20 से अधिक थे बदमाश

यह तिहरा हत्याकांड सरेआम अंजाम दिया गया. दो दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने गांव में अधाधुंध फायरिंग कर भाजपा नेता के बेटे शेखर को मारने पहुंचे थे. इसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम देकर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों में से दो की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक हत्याकांड में गोली लगने से कई और भी लोग घायल हए हैं.

आटे को लेकर हुआ था विवाद

वारदात थाना रमाला क्षेत्र के बसौली गांव की है, जहां पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा नेता पद्म कश्यप के भाई के साथ चक्की पर 20 किलो आटे की तोल को लेकर विवाद हुआ था. इसके चलते सोमवार 1 जून को दूसरे पक्ष के लोगों ने दो दर्जन से ज्यादा बदमाशों को बुलाया और भाजपा नेता पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इसके बाद ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर एक बदमाश तो नाबालिग है, जबकि दूसरा 22 वर्ष का है. हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

गांव में तनावपूर्ण माहौल

इस दौरान भाजपा नेता के बेटे की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. वहीं इस दौरान जब बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया, और दो बदमाशों को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. गांव में तनावपूर्व माहौल के चलते फोर्स तैनात कर दी गई. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

Some villagers had entered into an argument with the boy. Today, they called some others from outside & shot him dead. They also fired at villagers. 2 assailants were beaten to death by them. FIR being registered, investigation on, action will be taken: SP Pratap Gopendra Yadav

— ANI UP (@ANINewsUP) June 1, 2020