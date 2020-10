Patna Rally: विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कही ये बड़ी बातें

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान चल रहा है. सभी राजनीतिक दलों का ध्यान अब दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले मतदान पर है. JDU, RJD और BJP ने अपनी पूरी ताकत झोक दी है. पीएम मोदी ने पटना की जनसभा में लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगलराज पर करारा वार किया.

भाषण में अटल जी को किया याद

Just like you can save your self from #COVID19 with a mask, similarly with a single vote you can save Bihar from becoming 'bimar': Prime Minister Modi in Patna #BiharPolls pic.twitter.com/b71DR7NTwH

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के अपने भाषण में पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया. उन्होंने कहा कि अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है, कि वो आती कम है और जाती ज्यादा है. लालटेन काल का अंधेरा अब छंट चुका है. बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली और एलईडी बल्ब की है. पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना दुर्लभ था. अब जगह-जगह मेडिकल कॉलेज और AIIMS जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है.

क्लिक करें- PM Modi In Darbhanga: 'आप राम मंदिर के असली हकदार', तारीख पूछने वालों पर कसा तंज'

विपक्ष ने बिहार को अराजकता और पलायन दिया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले गांव-गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा बिछ जाए, अब हर मौसम में बनी रहने वाली चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है. उन्होंने कहा कि वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया वो फिर मौका खोज रहे हैं. जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौका चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम हैं, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं.

Who can fulfil the aspirations of the poor and middle class of Bihar? Can those who looted Bihar do it? Those who only thought of their families and did injustice to everyone can never understand Bihar's expectations. Only NDA can do it: PM Modi in Patna #BiharPolls pic.twitter.com/ie3dMM6sKc

— ANI (@ANI) October 28, 2020