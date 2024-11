I Want To Talk Box Office Collection Day 1: अभिषेक बच्चन के नाम एक और फ्लॉप, पहले ही दिन औंधे मुंह गिरी फिल्म

I Want To Talk Box Office Collection Day 1: अभिषेक बच्चन को काफी समय से एक हिट का इंतजार है. बीते शुक्रवार, 22 नवंबर को उनकी 'आई वांट टू टॉक' भी रिलीज कर दी गई है, जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. हालांकि, फिल्म से जितनी उम्मीद की गई थी, यह उस उम्मीद के आस-पास भी कहीं नजर नहीं आई. फिल्म की कहानी अर्जुन सेन नाम के एक शख्स पर आधारित है, US बेस्ड इस NRI को एक खतरनाक सर्जरी से गुजरना पड़ा था. अब फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन भी आ गए हैं, जो बेशक इसकी पूरी टीम को भी हैरान कर रहे हैं.

पहले दिन की सिर्फ इतनी कमाई

शूजित सरकार के निर्देशन में बनी 'आई वांट टू टॉक' के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 लाख रुपये से शुरुआत की है. शुक्रवार, फर्स्ट डे थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी भी सिर्फ 7.44 प्रतिशत ही देखने को मिली. इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी चेन्नई में देखने को मिली. बेशक फिल्म की शुरुआत काफी निराशाजनक रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर फिल्म को काफी फायदे हो सकता है.

फिल्मी हस्तियों को पसंद आई फिल्म

'आई वांट टू टॉक' देखकर थिएटर्स से बाहर निकले दर्शकों ने इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, मशहूर फिल्मकार इम्तियाज अली को अभिषेक बच्चन की यह फिल्म बेहद पसंद आई. उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, 'सेंटी कर दिया यार, शूजित सरकार.अभिषेक बच्चन का अब तक का सबसे अच्छा काम. बहुत बढ़िया और शुभकामनाएं रितेश शाह.' वहीं, सुजॉय घोष ने भी फिल्म पर खूब प्यार लुटाया है.

फिल्म में दिखे ये सितारे

गौरतलब है कि अभिषेक बच्चन 'आई वांट टू टॉक' में अभिषेक बच्चन के अलावा अहिल्या बम्ब्रू, बनिता संधू, जयंत कृपलानी, क्रिस्टिन गोडार्ड और जॉनी लीवर जैसे सितारे भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. फिल्म के निर्देशन की कमान शूजित सरकार ने संभाली है, वहीं, शील कुमार, रॉनी लाहिरी, कुमार ठाकुर और करण वाधवा ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है.

