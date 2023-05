'दे केरल स्टोरी' के बाद चमकी अदा शर्मा की किस्मत, अब पुलिस ऑफिसर बन दिखाएंगी दम

नई दिल्ली: एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma) इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) के लिए देशभर में खूब वाहवाही लूट रही है. वैसे, अदा ने हमेशा ही अपनी अदाकारी से साबित किया है कि वह किसी भी तरह की भूमिका में आसानी से खुद को ढाल सकती है, लेकिन 'द केरल स्टोरी' के बाद जैसे उनके करियर को पंख लग गए. अब एक्ट्रेस अपनी अगली फिल्म की वजह से भी चर्चा में आ गई हैं. उन्हें 'द गेम ऑफ गिरगिट' (The Game Of Girgit) टाइटल से बन रही फिल्म में देखा जाने वाला है.

दमदार होगा Adah Sharma का रोल

फिल्म में अदा के साथ श्रेयस तलपड़े को लीड रोल में देखा जाएगा. मेकर्स ने फिल्म गुरुवार को इस फिल्म का ऐलान किया है. विशाल पांड्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 'गांधार फिल्म्स एंड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा निर्मित किया जा रहा है. फिल्म में अदा शर्मा एक पुलिसकर्मी का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस का ये रोल 'द केरल स्टोरी' में निभाए गए उनके किरदार से बिल्कुल विपरीत होगा.

नए किरदार के लिए उत्साहित हैं अदा शर्मा

अदा के फैंस उन्हें एक अलग अंदाज में देखने के लिए अभी से बेताब हो गए हैं. अपने इस रोल को लेकर अदा ने एक बयान में कहा, 'मैंने पहले भी फिल्म 'कमांडो' में पुलिसकर्मी का किरदार निभाया है और इस फिल्म में भावना रेड्डी की भूमिका में मैं बहुत लोकप्रिय भी हुई. अब 'द गेम ऑफ गिरगिट' में गायत्री भार्गव की भूमिका एक अलग तरह की पुलिस वाली का रोल है.'

'ब्लू व्हेल गेम' पर आधारित है फिल्म

फिल्म प्रोड्यूसर के मुताबिक, फिल्म 'द गेम ऑफ गिरगिट' चर्चित 'ब्लू व्हेल गेम' पर आधारित है. 'ब्लू व्हेल गेम' एक इंटरनेट आधारित 'गेम' है जिसे 'ब्लू व्हेल चैलेंज' भी कहा जाता है इस 'गेम' में कथित तौर पर खिलाड़ियों को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है.

फिल्म में ऐप डेवलपर की भूमिका निभाने वाले श्रेयस तलपड़े ने कहा कि वह फिल्म की कहानी से काफी प्रभावित हैं.

आज की पीढ़ी के लिए है ये कहानी- डायरेक्टर

श्रेयस का कहना है, 'मैं इस फिल्म को लेकर उत्सुक हूं. फिल्म में एक अच्छा संदेश भी है जो हमें लगता है कि यह दर्शकों तक, विशेष रूप से देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचना चाहिए.' फिल्म के डायरेक्टर विशाल पांड्या ने कहा, 'द गेम ऑफ गिरगिट' आज की पीढ़ी की कहानी है, जो मोबाइल फोन ऐप पर अपनी निजी जानकारियों को साझा करने के बाद इसके परिणामों से अनजान हैं.'

