26 साल बाद अब नए अंदाज में रिलीज होगी फिल्म DDLJ, फैंस हुए सुपर एक्साइटेड

नई दिल्ली: साल 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) स्टारर फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) शायद ही किसी ने ना देखी हो. ये फिल्म दर्शकों की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. अब 26 साल बाद इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा डीडीएलजे (DDLJ) को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है.

26 साल बाद नए अंदाज में दिखेगी डीडीएलजे की कहानी

यह फिल्म अभी भी ऑडियंस के दिलों में जिंदा है. निर्देशक आदित्य (Aditya Chopra) ने साल 1995 में ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) रिलीज की थी. अब 26 साल बाद वह इस फिल्म को एक बार फिर से निर्देशित करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वह इस कहानी को म्यूजिकल ब्रॉडवे के रूप में पेश करेंगे. दरअसल, यश राज फिल्म्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर घोषणा करते हुए बताया कि आदित्य चोपड़ा इस फिल्म का ब्रॉडवे के रूप में बनाने वाले हैं. जिसका नाम है 'कम फॉल इन लव. डीडीएलजे म्यूजिकल'.

आदित्य चोपड़ा ने किया खास ऐलान

BIGGG NEWS... 'DDLJ' GOES TO BROADWAY... ADITYA CHOPRA TO DIRECT THE EVERGREEN HIT WITH INTERNATIONAL NAMES... #AdityaChopra will mark his debut as director on #Broadway as he is set to direct #DilwaleDulhaniaLeJayenge again - after 26 years. #DDLJ pic.twitter.com/tE8RKYzzp8

taran adarsh (@taran_adarsh) October 23, 2021