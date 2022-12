Thank God OTT: अजय देवगन ने फिर मचाई धूम, अब घर बैठे 'थैंक गॉड' का उठाए लुफ्त

नई दिल्ली: Thank God OTT: अजय देवगन के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कुछ ही महीने पहले रिलीज हुई 'थैंक गॉड' अब जल्द ही ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म का लुत्फ अब कोई भी फ्री में उठा सकता है. अमेजन प्राइम पर 20 दिसंबर को इसे स्ट्रीम किया गया है.

फिल्म पर हुआ था विवाद

थैंक गॉड को इंद्र कुमार ने निर्देशित किया है. इस फिल्म में अजय देवगन का किरदार चित्रगुप्त का है. यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अजय के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आए हैं. रिलीज से पहले इस फिल्म पर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद अजय देवगन के किरदार का नाम चित्रगुप्त से बदलकर सीजी रख दिया था.

इस प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज

थैंक गॉड की डिजिटल रिलीज की जानकारी अजय देवगन ने साझा की थी. उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत के साथ काम करके बहुत खुशी हुई. मैंने इससे पहले भी निर्देशक इंद्र कुमार के साथ भी काम किया है, इसलिए यह फिल्म हमारे लिए रीयूनियन की तरह था.

ready to play the game of life? #ThankGodOnPrime, watch nowhttps://t.co/uWZD3DEHll pic.twitter.com/3HO4TGbPYx

— prime video (@PrimeVideo) December 20, 2022