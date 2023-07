'मूवी डिस्ट्रीब्यूटर खा जाते हैं कमाई', Naseeruddin Shah के कमेंट पर भड़के अक्षय राठी, एक्टर के लिए कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली:Naseeruddin Shah statement: ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्षय राठी ने नसीरुद्दीन शाह को आड़े हाथ लिया है. दरअसल हाल में एक्टर ने फिल्म प्रदर्शकों के लिए कमेंट किया थी. अब राठी एक्टर के विवादित बयान को लेकर भड़क गए हैं. जिसके बाद उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को काफी खरी-खोटी सुना दी है. क्या है पूरा मामला आइए बताते हैं.

क्या बोले थे नसीर सहाब

हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए विवादित बयान दिया था. एक्टर ने कहा था कि फिल्म वितरक और प्रदर्शक उन पैसे का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, जो एक सुपरहिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाती है. उन लोगों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं, जो फिल्म बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं.

एक्टर पर भड़के अक्षय राठी

अक्षय राठी नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर भड़क गए हैं. उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. अक्षय ने फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए नसीरुद्दीन शाह को धन्यवाद दिया और ट्वीट किया, 'हालांकि मैं फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपका आभारी हूं, जहां तीन प्रोजेक्शनिस्ट को उनकी दशकों की सेवा के लिए सम्मानित किया गया,

Dear #NaseeruddinShah sahab,

While I’m truly grateful to you for gracing the @FHF_Official’s function where three projectionists (one of them being from our chain of cinemas) were felicitated for decades of their service, it’s with deep regret & disappointment, that I’m having… pic.twitter.com/Wpv3HoXTMt

— Akshaye Rathi / अक्षय राठी (@akshayerathi) July 29, 2023