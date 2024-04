VIDEO: अमिताभ बच्चन ने पहली बार किया टनल में सफर, नजारा देख हुए हैरान

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपनी फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी लगातार खबरों में बने रहते हैं. वहीं, उनके दुनियाभर के चाहने वाले उनसे जुड़ी हर बात जानने के लिए बेताब रहते हैं. वहीं, दिग्गज अभिनेता भी कभी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करते और अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं. इसी बीच अब बिग बी का एक वीडियो काफी चर्चा में आ गए है.

अमिताभ बच्चन का वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने मुंबई में समुद्र के अंदर देश की पहली टनल की यात्रा की. यात्रा के दौरान बिग बी काफी आश्चर्यचकित नजर आए. अमिताभ ने एक्स पर अपने फैंस के लिए इस सफर का एक वीडियो शेयर किया है.

T 4968 - Went first time in the TUNNEL - Enter before Haji Ali and out Half way to Marine Drive .. a Marvel !! pic.twitter.com/5eEGSYwGTz

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 2, 2024