सालों पहले Amitabh Bachchan ने किया था महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर ट्वीट, अब महानायक जमकर हो रहे ट्रोल

नई दिल्ली:Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं. वह रोजाना किसी ना किसी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा लाइम लाइट का हिस्सा बने रहते हैं. हर बार अपने ट्वीट की वजह से छाए रहने वाले अमिताभ बच्चन अब ट्रोल हो रहे हैं. उनका एक पुराना ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अंडरगारमेंट को लेकर सवाल पूछा था.

बिग बी ट्वीट वायरल

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का पुराना वायरल हो रहा है. यह ट्वीट अमिताभ बच्चन साल 2010 में किया था. उन्होंने इस ट्वीट में एक अटपटा सवाल पूछा था. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था- अंग्रेजी भाषा में ब्रा एकवचन और पैंटी बहुवचन क्यों हैं? बिग बी का ये ट्वीट अब वायरल हो रहा ह, जिसे लेकर लोग उन्हें जमकर कर रहे हैं.

यूजर्स ने किया ट्रोल

अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक यूजर ने पोस्ट कर लिखा- 'आखिरकार कोई तो जरूरी सवाल पूछ रहा है.' वहीं दूसरे ने लिखा- 'अच्छा सवाल बच्चन साहब, इसे केबीसी के अगले सीजन में आप पूछिएगा.'

T26 -In the English language, why is 'bra' singular and 'panties' plural ...

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 12, 2010