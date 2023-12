Animal Box Office Collection Day 5: जारी है रणबीर कपूर-बॉबी देओल का धमाका, सिर्फ 5 दिनों में हो गया इतना कारोबार

नई दिल्ली: Animal Box Office Collection Day 5: संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी 'एनिमल' रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. हालांकि, रिलीज से पहले ही इसे लेकर काफी बज बना हुआ था, जो ट्रेलर के बाद से और बढ़ गया था. वहीं, फिल्म ने 1 दिसंबर को सिनेमाघरों को दस्तक दी और इसके बाद से ही यह बॉक्स पर अपना परचम लहरा रही है. 'एनिमल' हर दिन जबरदस्त कारोबार कर रही है. वहीं, इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब फिल्म के 5वें दिन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

फिल्म ने किया 250 करोड़ रुपये का कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'एनिमल' के 5वें दिन कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसने सिर्फ 5 दिनों में हिन्दी वर्जन में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

‘ANIMAL’ IS UNSTOPPABLE…#Animal is 250 NOT OUT… Racing towards ₹ 300 cr…Refuses to slow down on weekdays… Fri 54.75 cr, Sat 58.37 cr, Sun 63.46 cr, Mon 40.06 cr, Tue 34.02 cr. Total: ₹ 250.66 cr. #Hindi version. Nett BOC. #Boxoffice

