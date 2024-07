Bad Newz Twitter Review: 'बैड न्यूज' देखने का बना रहे हैं प्लान? टिकट खरीदने से पहले जान लीजिए कैसी है फिल्म

Bad News Twitter Review: विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क के लीड रोल वाली फिल्म 'बैड न्यूज' आखिरकार शुक्रवार, 19 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्कत दे चुकी है. आनंद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया है. बताया जा रहा है कि ये 2019 में आई फिल्म 'गुड न्यूज' की सीक्वल है. हालांकि, इसकी कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है, यह कहानी हेटेरोपेटरनल सुपरफेकंडेशन के ईर्द-गिर्द घूमती है.

'बैड न्यूज' में दिखी ये कहानी

'बैड न्यूज' में सलोनी बग्गा (तृप्ति डिमरी) का दो मर्दों अखिल चड्ढा (विक्की कौशल) और गुरबीर पन्नू (एमी विर्क) के साथ रिश्ता दिखाया गया है, जिसमें वह प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन ये खुशखबरी उस समय बैड न्यूज में बदल जाती है जब डॉक्टर बताती है कि सलोनी जुड़वा बच्चों को जन्म देगी. उसकी प्रेग्नेंसी में हेटेरोपैटरनल सुपरफेकंडेशन नाम का एक दुर्लभ मामला सामने आएगा. इसमें वह सलोनी के होने वाले बच्चों का बाप अखिल और गुरबीर दोनों हैं. इसके चलते गुरबीर और अखिल के बीच टकराव शुरू हो जाता है. इस दौरान जो भी होता है वो दर्शकों को खूब हंसाता है.

लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

अब अगर आप भी इस वीकेंड 'बैड न्यूज' देखने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए इससे पहले उन लोगों के रिव्यूज जान लेते हैं जो इस फिल्म को देखकर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने फिल्म को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है.

#BadNewz review :- don't wast your time & money!!! #TriptiiDimri did great job she overshadowed main lead completely#VickyKaushal & Ammy Vikr also played their parts very well but film is below average

This is how i watched whole film..

