Bigg Boss 15: नए सीजन के लिए सलमान खान लेंगे इतनी मोटी फीस! कीमत कर देगी आपको भी हैरान

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एक बार फिर से वापसी कर रहा है. शो के लिए फैंस की उत्सुकता बढ़ाते हुए इसके कई प्रोमो भी जारी कर दिए गए हैं. वहीं फैंस ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि इस बार शो में किन सितारों को कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जाएगा.

सलमान लेंगे 350 करोड़ रुपये फीस!

इसके अलावा हर सीजन की तरह सभी शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फीस जानने के लिए भी उत्साहित हैं. ऐसे में अब खबर आई है कि दबंग खान को इस सीजन के लिए 350 करोड़ रुपये फीस दी जा रही है. वह शो में 14 सप्ताह तक नजर आएंगे.

LetsOTT Exclusive: #SalmanKhan will be paid a huge remuneration for Bigg Boss 15 - 350 crores for 14 weeks. pic.twitter.com/PgXeZgYp6p

— LetsOTT GLOBAL (@LetsOTT) September 18, 2021