Bigg Boss 16: फिनाले से पहले ही घर से इस कंटेस्टेंट की होगी विदाई, 12 जनवरी को खत्म हो जाएगा सफर

नई दिल्ली: Bigg Boss 16: सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 16 में अब्दु के क्यूट अंदाज को काफी पसंद किया जाता है. सलमान खान से लेकर दर्शक भी अब्दु को काफी पसंद करते हैं. लेकिन अब्दु लंबे समय तक शो में नजर नहीं आएंगे. दरअसल अब्दु 12 जनवरी को शो से बाहर हो जाएंगे. आइए जानते हैं अब्दु के शो से बाहर जाने का कारण.

इस वजह से घऱ से बाहर होंगे अब्दु

#JustSul will enter the house Today for Supporting #AbduRozik along with #ShalinBhanot's mother and #TinaDatta's mother#JustSul will not bring #AbduRozik out today, #AbduRozik will leave house on 12 January.

— The Khabri (@TheKhabriTweets) January 10, 2023