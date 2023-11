Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के झगड़ों पर बोलीं काम्या पंजाबी, कहा- 'बहुत देर हो जाए...'

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस के घर में शुरुआत से सभी कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है. शो को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है. ऐसे में हर एपिसोड के लिए दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है. शो में नजर आ रहा हर कंटेस्टेंट किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गए है, लेकिन सबसे ध्यान अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने खींचा है. दोनों के बीच शुरुआत से ही काफी तू-तू, मैं-मैं देखने को मिल रही है, जो हर दिन बढ़ती जा रही है.

काम्या पंजाबी का आया रिएक्शन

अब अंकिता और विक्की के झगड़ों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब होने लगी है. अब मशहूर टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी दोनों की इस लड़ाई पर रिएक्शन दिया है. 'बिग बॉस 7' का हिस्सा रह चुकीं काम्या सलमान खान की होस्टिंग वाले इस शो के हर सीजन को बहुत बारीकी से फॉलो करती हैं. ऐसे में अक्सर कंटेस्टेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती रहती हैं. अब उन्होंने अंकिता उनके बर्ताव में बदलाव लाने का सुझाव देते हुए ट्वीट किया है.

काम्या ने अंकिता को नसीहत

काम्या ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'मैं अंकिता को बहुत पसंद करती हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे इस शो में नहीं आना चाहिए था, खासकर पति विक्की जैन के साथ तो बिल्कुल नहीं.

I really like Ankita but today i felt usko nahi aana chahiye tha iss show meh, definitely not with her husband! I hope she understand the game before its too late for her n vikki as well. #BB17 @ColorsTV

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 14, 2023