Bigg Boss 17: सलमान खान के शो से बेघर हुआ ये सदस्य, ट्रॉफी जीतने का सपना रह गया अधूरा!

Bigg Boss 17: सलमान खान के होस्टिंग वाला शो 'बिग बॉस 17' अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. कुछ ही दिनों में शो को अपने इस सीजन का विनर मिल जाएगा. वहीं, लगातार बचे हुए कंटेस्टेंट्स में से कई सदस्य एलिमिनेट भी होते जा रहे हैं. इस बीच अब खबर आई है कि इस वीकेंड के वार में फिर एक दमदार सदस्य का सफर शो में खत्म हो गया है, जिससे दर्शकों को थोड़ी निराशा भी हो सकती है. चलिए जानते हैं कि इस वीकेंड के वार में किस सदस्य को ट्रॉफी से कुछ कदम दूरी पर ही घर से बाहर आना पड़ा.

ये कंटेस्टेंट्स हैं नॉमिनेट

बता दें कि इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए मन्नारा चोपड़ा, मुनव्वर फारुकी, समर्थ जुरेल, अभिषेक कुमार, विक्की जैन, अरुण माशेट्टी और आयशा खान को नॉमिनेट किया गया था.

Brraking ELIMINATION TOOK place just few moments back and #SamarthJurel is ELIMINATED

— The Khabri (@TheKhabriTweets) January 11, 2024