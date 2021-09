Bigg Boss OTT Finale: शमिता, राकेश या दिव्या कौन मारेगा बाजी? किसे मिलेगी सलमान के शो में एंट्री?

नई दिल्ली: Bigg Boss OTT Grand Finale: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस शो को आज यानी शनिवार को अपना विनर मिल जाएगा. इस दौरान शो के 5 कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), राकेश बापट (Raqesh Bapat) , दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal), प्रतीक सहजपाल (Prateek Sehajpal) और निशांत भट्ट (Nishant Bhatt) के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी.

किसे मिलेगी सलमान के शो में एंट्री?

फैंस इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्साहित है कि आखिर कौन अपने घर बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी लेकर जाने वाला है और किसे सलमान खान (Salman Khan) के शो में एंट्री मिलेगी? बता दें कि 'बिग बॉस ओटीटी' के फिनाले को करण जौहर होस्ट करेंगे.

'बिग बॉस ओटीटी' के विनर को क्या मिलेगा?

बिग बॉस ओटीटी की इस ग्रैंड फिनाले नाइट में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा नजर आने वाले हैं. रितेश और जेनेलिया ही विनर का नाम रिवील करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रितेश और जेनेलिया उन कंटेस्टेंट्स के नामों की भी घोषणा करेंगे जो 'बिग बॉस 15' में एंट्री करेंगे. इसी के साथ सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि विनर को 55 लाख रुपये दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- KBC 13: नीरज चोपड़ा ने किए कई खुलासे, इनकी वजह से लिया था बड़ा फैसला

कहां और कब देख सकते हैं शो

Sabhi contestants ne dil jeet liya par trophy jeetenge sirf ek

Bigg Boss OTT ka finale aa raha on 18th September at 7 pm

Kaun hoga iss show ka OTT winner? Let us know in the comments below

Watch #BiggBossOTT 24x7 Live only on #VootSelect. pic.twitter.com/xj3ZXaFeNb

Voot Select (@VootSelect) September 14, 2021