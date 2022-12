Cirkus का ट्रेलर देख लोगों का छूटा रोना, रोहित शेट्टी एंड कंपनी को जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: रणवीर सिंह की मल्टी स्टारर फिल्म Cirkus का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज किया गया. ऐसे में रोहित शेट्टी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देख लोगों के दिमाग का दही हो गया. ट्रेलर के रिलीज होते ही ट्विटर पर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को जमकर ट्रोल किया जाने लगा. लोग ट्रेलर को लेकर अपनी नाराजगी शेयर कर रहे हैं. ऐसे में मीम्स की बाढ़ सोशल मीडिया पर आ गई है.

क्यों ट्रोल हो रहा है ट्रेलर

दरअसल इस ट्रेलर में 'गोलमाल' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' की पूरी फील आ रही है. ट्रेलर बेहद औसत लगा. ऐसे में फिल्म में धमाल तो मचा लेकिन कॉमेडी का तड़का लगाने में फिल्म मेकर्स नाकामयाब रहे. ऐसे में लोग फिल्म के एक्स्ट्रा कलरफुल होने और VFX पर भी जमकर तंज कस रहे हैं.

First time ever #RohitShetty film got Negative Response from Public ! Public Rejected #Cirkus Trailer badly !!! Everything is so Bad specially Greenery VFX — Umair Sandhu (@UmairSandu) December 2, 2022

रणवीर सिंह की उड़ी खिल्ली

ट्रेलर में रणवीर सिंह को देख लोगों ने ट्वीट किया कि मास फिल्म बनाने के नाम पर रणवीर सिंह के ओवरएक्टिंग प्रोड्यूस की गई है. ऐसे में एक यूजर ने लिखा कि एक वक्त हुआ करता था जब रोहित शेट्टी कमाल की फिल्में बनाते थे ऐसे में गोलमाल की क्लिप शेयर कर यूजर ने लिखा नॉस्टेल्जिया ने एख बार फिर हिट किया.

An all time high of overacting in the name of so called "mass" #CirkusTrailer pic.twitter.com/GKaE6HHeh7 — S H I V (@seeuatthemovie) December 2, 2022

दीपिका पादुकोण का आइटम सॉन्ग

वहीं ज्यादातर लोगों को दीपिका पादुकोण की एंट्री काफी इंप्रेसिव लगी. ऐसे में रोहित शेट्टी की फिल्म का ट्रेलर देख लोगों ने यही कहा कि रणवीर सिंह को फिल्म में इसलिए लिया गया है क्योंकि रोहित शेट्टी को पता है कि रणवीर एक कमाल का जोकर है. ऐसे में लोगों ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का मीम शेयर कर ये भी पूछ डाला कि कॉमेडी कहां है!

