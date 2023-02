Dharmendra OTT Debut: 87 की उम्र में धमाल मचाने आ रहे हैं धर्मेंद्र, निभाएंगे ये दिलचस्प रोल

नई दिल्ली: डिजिटल वर्ल्ड ने कलाकारों को और पैर पसारने का मौका दिया है. कई नए-पुराने कलाकारों को ओटीटी पर देखा जाने लगा है. अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम भी शुमार हो गया है. उन्होंने अपने हर रोल से लोगों को दीवाना बनाया है, लेकिन इस बार एक्टर का काफी अंदाज दर्शकों के सामने आने वाला है. दरअसल, धर्मेंद्र अब सूफी संत के किरदार में दिखाई देंगे. उन्होंने खुद इस बात का ऐलान करते हुए अपना लुक शेयर किया है.

शेख सलीम चिश्टी का रोल निभाएंगे Dharmendra

धर्मेंद्र जी5 की वेब सीरीज 'ताज डिवाइडेड बाय ब्लड' में सूफी संत शेख सलीम चिश्टी का किरदार निभाने जा रहे हैं. यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें मुगल साम्राज्य से जुड़ी चीजों को दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है. अब फिल्म से धर्मेंद्र ने अपना लक भी शेयर किया है.

धर्मेंद्र ने दिखाया सूफी लुक

धर्मेंद्र को इस लुक लाल चोला पहने और शॉल ओढ़े दिख रहे हैं. इसके साथ उन्होंने सिर पर सफेद पगड़ी बांधी हुई है. यहां एक्टर के चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी-मूंछ नजर आ रही है.

Friends, i am playing Shaikh Slim Chishti ….a sufi saint, in film Taaj. A small but an important role………need your good wishes pic.twitter.com/IQpAoaS67y

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 15, 2023