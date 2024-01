राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विवेक अग्निहोत्री नहीं हो पाएंगे शामिल! डायरेक्टर ने दुःख व्यक्त करते हुए कही ये बात

नई दिल्ली: Vivek Agnihotri: अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को होने वाला है. इस शुभ अवसर पर रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, कंगना रणौत, अक्षय कुमार और रणदीप हुडा जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. वहीं, इस कार्यक्रम में द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री शामिल नहीं होंगे. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है.

प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंच सकेंगे विवेक अग्निहोत्री

निमंत्रण की तस्वीरें साझा करते हुए निर्देशक ने एक्स पर लिखा, “सीएम योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से कई फॉलोअप कॉल प्राप्त करके मुझे सुखद आश्चर्य हुआ. महिला ने बेहद गर्मजोशी और पेशेवर तरीके से मुझसे यात्रा विवरण पूछा. सभी के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से टेक्नॉलिजी का उपयोग किया जा रहा है, उससे मैं काफी प्रभावित हूं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी अपरिहार्य कारण से 22 जनवरी को भारत में नहीं हूं. केवल राम जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी हूं.”

I was pleasantly surprised to receive many follow up calls from the office of CM @myogiadityanath Ji. The lady asked me travel details in an extremely warm but professional manner. Mighty impressed with the way technology is used to ensure a comfortable and safe visit for all.… pic.twitter.com/WJtrJ05rhM

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 20, 2024