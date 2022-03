दिशा सालियान के पेरेंट्स ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से लगाई मदद की गुहार, 5 पेज की चिट्ठी में लिखी ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूव मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत पर अभी तक विवाद थमा नहीं है. दिशा की मौत सुशांत के निधन से 6 दिन पहले 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके की एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर हो गई थी.

दिशा के माता-पिता ने लिखी चिट्ठी

पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या बताया गया था. हालांकि दिशा का परिवार इसे सूइसाइड ही मानता है. दिशा मौत के बाद से ही राजनीति जोरो पर है और अब तक बंद होने का नाम नहीं ले रही. अब दिशा के पैरंट्स ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) को चिट्ठी लिखी है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मांगी मदद

उनके पैरंट्स ने राष्ट्रपति को पांच पेज की चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) और उनके बेटे नितेश राणे पर सख्त ऐक्शन लेने की मांग की है.

Late actor Sushant Singh Rajput's former manager Disha Salian's family in a letter urges President Ram Nath Kovind to take action against Union Minister Narayan Rane and his son Nitesh Rane, alleging that their daughter's death is being politicised.

ANI (@ANI) March 25, 2022