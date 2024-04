Do Aur Do Pyaar की रिलीज के साथ ही मेकर्स ने निकाल दिया गोल्डन ऑफर, इस कोड के साथ देख डालें फिल्म

नई दिल्ली: Do Aur Do Pyaar: रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दो और दो प्यार' 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. पहले दिन के हिसाब से फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है. वहीं अब फिल्म के निर्माता फिल्म की रिलीज के पहले दिन ही दर्शकों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आए हैं, जो फिल्म की टिकट से जुड़ा हुआ है. अब दर्शक एक टिकट कीमत पर दो टिकट खरीद सकते हैं.

एक के साथ एक मुफ्त

दरअसल, फिल्म के मेकर्स ने नया ऑफर निकाला है. मेकर्स ने एक टिकट खरीदने पर एक मुफ्त टिकट का ऑफर लेकर सामने रखा है. अब दर्शकों को 'दो और दो प्यार' की एक टिकट खरीदने पर एक टिकट मुफ्त मिल रहा है. फिल्म के निर्माताओं ने इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, 'यह सौदा इतना रोमांचक है कि यह दोगुना मनोरंजन का वादा करता है. जल्दी करें और इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए अपना टिकट बुक करें.'

A deal so exciting it promises double the entertainment

Hurry up & book your tickets from @BookMyShow to avail this offer

- https://t.co/tklrdoBJdQ

#DoAurDoPyaar in cinemas now. pic.twitter.com/985BsXjCQM

— Applause Entertainment (@ApplauseSocial) April 19, 2024