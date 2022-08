Khatron Ke Khiladi 12: रुबीना दिलैक-मोहित मलिक का हुआ जोरदार झगड़ा, अब एक्टर ने कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: टीवी का पॉपुलर एडवेंचर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' ( Khatron Ke Khiladi 12) दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. इसका अंदाजा शो की बढ़ती टीआरपी से ही लगाया जा सकता है. सभी शोज को पीछे छोड़ते हुए शो बराबर कई हफ्तों से टॉप पर बना हुआ है. इन दिनों शो में हो रहा जबरदस्त एक्शन दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहा है. शो के वीकेंड एपिसोड का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच रुबीना से झगड़े पर अब एक्टर मोहित ने अपनी बात कहते हुए एक ट्वीट शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

मोहित ने किया ट्वीट

खतरों के खिलाड़ी 12 में मजबूत प्रतियोगी मोहित मलिक इन दिनों शो में रुवीना दिलैक से हुए झगड़े के कारण खबरों में छाए हुए हैं. अब इस लड़ाई पर उन्होंने अपनी सफाई दी है.

We are all our doing our best and playing the game in good spirit. I believe that whatever happens in the game, stays in the game and it's all eventually in healthy spirit..so requesting everyone to keep calm and realize that at the end of the day it's just a game...#KKK12

