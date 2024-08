बिना कपड़ों के लवकेश संग Elvish Yadav ने शेयर किया बेडरूम वीडियो, यूट्यूबर बोले- 'गे होने में कोई बुराई...'

नई दिल्ली:Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव और लवकेश कटारिया की दोस्ती या कहें भाईचारा किसी से छिपा नहीं है. दोनों एक-दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं. दोनों बिग बॉस के अलग-अलग सीजन में दिख चुके हैं. एल्विश यादव जहां बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर थे. वहीं, लवकेश कटारिया ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन लोगों के दिलों जीत लिया था. अब दोनों का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एल्विश-लवकेश का वीडियो वायरल

We already know that https://t.co/FJHdpfR7Xq pic.twitter.com/qRq7HmV1oW

— (@Unik_insaan2) August 6, 2024