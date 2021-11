नहीं रहे मशहूर कोरियोग्राफर शिव शंकर, जीत चुके हैं नेशनल फिल्म फेयर अवॉर्ड

नई दिल्ली: तेलुगू सिनेमा के मशहूर कोरियोग्राफर शिव शंकर (Shiv Shankar) का निधन हो गया है. उन्होंने 72 साल की उम्र में हैदराबाद में अंतिम सांस ली. शिव कोविड-19 से पीड़ित थे, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को उनका निधन हो गया.

कोरियोग्राफर शिव शंकर का निधन

शिव शंकर के निधन के बाद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के साथ-साथ तमाम कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और शोक व्यक्त किया है. बता दें कि सोनू सूद ने शिव शंकर के इलाज में उनकी काफी मदद की थी. अभिनेता ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी भी दी थी, वह शिव शंकर के परिवार के संपर्क में थे.

सोनू सूद ने जताया दुख

Heartbroken to hear about the demise of Shiv Shankar masterji. Tried our best to save him but God had different plans. Will always miss you masterji.

May almighty give strength to the family to bear this loss.

Cinema will always miss u sir pic.twitter.com/YIIIEtcpvK

