मशहूर गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली का हुआ निधन, 54 वर्ष की कम उम्र में ली आखिरी सांस

नई दिल्ली: अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर लिसा मैरी प्रेस्ली ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 54 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिसा को मेडिकल इमरजेंसी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मैरी प्रेस्ली दिवंगत अमेरिकी एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली की बेटी थीं.

एल्विस प्रेस्ली की इकलौती बेटी थी मैरी

लिसा, एल्विस प्रेस्ली की इकलौती बेटी थीं. सिंगर के आकस्मिक निधन से उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है. फैंस भी इश खबर को सुनकर सदमे में हैं. लिसा के परिवार ने इस दुख की इस खड़ी में साथ देने और प्रार्थना करने के लिए सभी का आभार जताया है. उन्होंने यह अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में परिवार की निजता का ख्याल रखा जाए.

माइकल जैक्सन से हुई थी शादी

लिसा प्रेस्ली की शादी दिवंगत पॉप गायक माइकल जैक्सन की वाइफ थी. हालांकि, कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया था. दोनों की शादी 1994 से 1996 तक चली. एक बार प्रेस्ली ने यह खुलासा भी किया था कि माइकल जैक्सन के साथ शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए उन्हें बच्चे पैदा करने से डर लगता था.

