IAS Abhishek Singh with sunny leone: अब IAS अफसर संग रोमांस करेंगी सनी लियोन, वीडियो शेयर कर किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: IAS Abhishek Singh with sunny leone: आईएएस की नौकरी छोड़ अभिषेक सिंह बॉलीवुड के गलियारों में काम तलाश रहे हैं. अपने करियर की शुरुआत वो सनी लियोन के साथ करने जा रहे हैं, खबरों के मुताबिक सनी के साथ अभिषेक एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले हैं.

सनी लियोन के साथ करेंगे रोमांस

अभिषेक सिंह सनी लियोन के साथ एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं. अभिषेक ने अपने नए गाने की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी जानकारी सबसे के साथ शेयर किया. गाने में दोनों रोमांस करते नजर आने वाले हैं जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. दर्शक गाने का रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने सनी लियोनी के साथ एक वीडियो शेयर किया और गाने के बारे में बताया.

To all my brothers, sisters and elders of Jaunpur. What an auspicious day! We just wrapped up the video shoot of my debut rap song, which I have sung myself.. “Meri party mein koi third party nahi”

Sunny’s presence has added glamour and life to the video. I’m sure you will… pic.twitter.com/kELDh9x1UW

— Abhishek Singh (@Abhishek_asitis) October 24, 2023