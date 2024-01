जापान में भूकंप के तेज झटकों के बाद RRR एक्टर Jr NTR पहुंचे भारत, बोले- "मैं गहरे सदमे में हूं"

नई दिल्ली: Jr NTR: जूनियर एनटीआर जिन्हें आखिरी बार एसएस राजामौली की ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म 'आरआरआर' में देखा गया था. जूनियर एनटीआर पिछले हफ्ते अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जापान गए थे. जापान में तबाही मची हुई है. साल 2024 के पहले ही दिन जापान में हलचल मच गई. 1 जनवरी को लगातार कई झटकों ने जापान को हिलाकर रख दिया. इस बीच 2 जनवरी को साउथ के सुपर स्टार जूनियर एनटीआर ने एक्स (ट्विटर) पर एक बयान शेयर कियाहै, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

भूकंप के बाद से ही सदमे में एक्टर

जूनियर एनटीआर और उनके परिवार के सदस्य एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अक्सर देश से बाहर जाते रहते हैं. इस साल एक्टर अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रणति और अपने दो बच्चों अभय और भार्गव के साथ जापान में क्रिसमस और नया साल सेलिब्रेट करने गए थे. आरआरआर एक्टर जूनियर एनटीआर ने खुलासा किया कि भूकंप आने के बस कुछ घंटे पहले वो वहां से रवाना हुए थे. भूकंप की घटना के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया कि वो बुरी तरह शॉक्ड हैं. एक्टर ने घटना को लेकर अफसोस जताया और जापान के जल्द ठीक होने की बात कही.

Back home today from Japan and deeply shocked by the earthquakes hitting. Spent the entire last week there, and my heart goes out to everyone affected.

Grateful for the resilience of the people and hoping for a swift recovery. Stay strong, Japan

Jr NTR (@tarak9999) January 1, 2024