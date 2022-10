अक्षय कुमार की 'राम सेतु' और जॉन अब्राहम की 'तारा वर्सेज बिलाल' में होगी टक्कर, एक्टर ने क्लैश पर तोड़ी चुप्पी

John Abraham on Clash with Akshay Kumar: जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की फिल्म 'तारा वर्सेज बिलाल' (Tara vs Bilal) और 'राम सेतु' (Ram Setu) की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी. 'राम सेतु' 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज हो रही है तो वहीं 'तारा वर्सेज बिलाल' 28 अक्टूबर रिलीज होगी. फिल्मों के इस क्लैश पर जॉन अब्राहम ने खुलकर बात की है.