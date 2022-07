Kargil Vijay Diwas: राजकुमार राव से लेकर अक्षय कुमार तक, इन सेलेब्स ने किया शहीदों को नमन

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने 23 साल पहले 26 जुलाई को शौर्य और पराक्रम दिखाया था, जिसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है. युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक सबक खिखाया था. 26 जुलाई के दिन पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जबाव देकर भारतीय सेना ने अपनी धरती पर तिरंगा लहराया था. हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह वही दिन था जब भारत ने कारगिल युद्ध को सफलतापूर्वक जीत लिया था और अपनी चौकियों पर वापस नियंत्रण कर पाकिस्तान को खदेड़ दिया था.

भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था. अब अक्षय कुमार, अनुपम खेर और अजय देवगन जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने मंगलवार को विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी है.

अक्षय कुमार

भारत के वीरों को नमन है Today we are safe because of them. We can never bow down enough in gratitude. #KargilVijayDiwas

