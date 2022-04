KGF Chapter 2 BO Collection 11: 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई यश की फिल्म, जारी है ताबड़तोड़ कमाई

नई दिल्ली: पिछले कुछ वक्त से हिन्दी दर्शकों के बीच साउथ फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. एक के बाद एक रिलीज हो रही साउथ फिल्में आज दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन कर रही है. अब सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) ने सिनेमाघरों में तहलका मचाया हुआ है. खासतौर पर इसे हिन्दी बेल्ट में खूब पसंद किया जा रहा है.

सिनेमाघरों में 'केजीएफ चैप्टर 2' की आंधी

पहले ही दिन से ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी साउथ फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' लगातार 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर काबिज है.

फिल्म ने जल्द ही कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए चौंकाने वाला कारोबार कर लिया है.

फिल्म को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. 'केजीएफ चैप्टर 2' को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है और फिल्म ने इन दिनों में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं.

फिल्म ने तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स

फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले हफ्ते की कमाई का नया अध्याय लिख दिया है.

#RockyBhai is #RocKING on [second] Sun... #KGF2 hits it out of the stadium yet again... *Weekend 2* crosses ₹ 50 cr mark, FANTASTIC... NOW, 6TH HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr, Sun 22.68 cr. Total: ₹ 321.12 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/QNgGIGwrgP

taran adarsh (@taran_adarsh) April 25, 2022