ऐसा क्या बोल गए चिरंजीवी कि आमिर खान का छूट गया रोना, गले लगाकर करवाना पड़ा चुप

नई दिल्ली: आज कल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ( Aamir Khan) हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' के रीमेक 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) के प्रमोशन में बिजी हैं. चार साल बाद पर्दे पर उनकी इस वापसी से उनके फैंस बेहद खुश हैं. आमिर भी अपनी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं उन्होंने रिलीज से पहले साउथ सुपरस्टार्स (South Superstars) के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी. फिर वहां जो हुआ उसे देख सब हैरान रह गए.

क्यों रो पड़े आमिर

कई बार लीक से हट कर चलना और लोगों में अपना एक उदाहरण सेट करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में आमिर के कंधे पर एक बहुत बड़ा दारोमदार है. उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग साउथ के दिग्गजों के बीच रखी थी. उनके बेहतरीन कमेंट्स और रिस्पांस ने आमिर को इमोशनल कर दिया. इससे जुड़ा एक वीडियो चिरंजीवी ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया है.

Fascinating how a chance meeting & a little chat with my dear friend #AamirKhan @Kyoto airport - Japan, few years ago led to me becoming a part of his dream project #LaalSinghChaddha

Thank You #AamirKhan for the exclusive preview at my home.Heartened by your warm warm gesture! pic.twitter.com/hQYVZ1UQ5m

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 16, 2022