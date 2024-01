Guntur Kaaram: महेश बाबू की फिल्म के प्रमोशन इवेंट पर क्यों करना पड़ा लाठी चार्ज? पुलिसकर्मी भी चोटिल

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. अब जल्द ही एक्टर 'गुंटूर कारम' (Guntur Kaaram) टाइटल से बन रही अगली फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. एक्टर जमकर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच हाल ही में एक्टर के एक प्रमोशन इवेंट में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस लाठी चार्ज करने के लिए मजबूर हो गई.

महेश बाबू को देखने के लिए मची भागदौड़

हाल में महेश बाबू की 'गुंटूर कारम' के प्रमोशन के लिए गुंटूर में एक प्री-रिलीज इवेंट का आयोजन किया गया था. इस दौरान भारी संख्या में महेश के फैंस उन्हें देखने के लिए जमा हुए. ऐसे में देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई. अब इस इवेंट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें भीड़ के भागम-भाग होती दिख रही है. ऐसे में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ गई.

एक पुलिसकर्मी भी घायल

रिपोर्ट्स की माने तो महेश बाबू को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हुए थे. लोग इतने बढ़ गए कि बैरिकेड्स तोड़कर आगे आने लगे. ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. खबरों के मुताबिक, इस भीगदौड़ में एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है.

#WATCH | Andhra Pradesh: A police official identified as Venkata Rao, Sub Inspector at Old Guntur police station, was injured in a stampede during the pre-release event of 'Guntur Kaaram' featuring actor Mahesh Babu in Guntur district. pic.twitter.com/rCHO1OmEeZ

— ANI (@ANI) January 10, 2024