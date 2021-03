रणबीर के बाद एक्टर Manoj Bajpayee कोरोना ग्रसित, हुए क्वारंटीन

मुंबई: कुछ हफ्तों से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री से भी लगातार कोरोना के नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) कोविड 19 की चपेट में आ गए हैं.

Actor Manoj Bajpayee has tested positive for #COVID19 & is in self-quarantine at his home, his team releases a statement.

(File photo) pic.twitter.com/epldw2hJKu

— ANI (@ANI) March 12, 2021