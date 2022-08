'इमरजेंसी' से रिलीज हुआ मिलिंद सोमन का फर्स्ट लुक, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के किरदार में आएंगे नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) कि फिल्म 'इमरजेंसी' (Emergency) इन दिनों लाइम लाइट में छाई हुई है. फिल्म से लगातार स्टार के फर्स्ट लुक (first look out) रिलीज किए जा रहे हैं.