शाहरुख खान का थ्रो बैक वीडियो हो रहा वायरल, फिल्मों के बायकॉट पर कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: बायकॉट कल्चर ने इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री की नाक में दम करके रखा है. फिल्मों और स्टार्स को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. आमिर खान (Aamir khan) से लेकर अक्षय कुमार (Akshay kumar) तक हर सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटता दिखाई दे रहा है. बायकॉट को लेकर कई बॉलीवुड स्टार्स अपनी राय रख चुके हैं. इस लिस्ट में अर्जुन कपूर से लेकर अनुपम खेर तक ने अपने विचार साझा किए हैं. अब इस लिस्ट में नया नाम बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का नाम भी जुड़ गया है. हालांकि एक्टर का ये बयान काफी पुराना है.

वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड के बदशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'पठान' को लेकर चर्चा में बने हुए है. शाहरुख खान की ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली है. अभी हाल ही में शाहरुख खान की इस फिल्म का ट्विटर पर बायकॉट शुरू हो गया था, लेकिन सुपरस्टार ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया था. लेकिन अब शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बायकॉट की बात पर बोलते हुए नजर आ रहे है. उनका ये वीडियो 'दिलवाले' के समय का है. इसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं.

क्या बोले SRK

फिल्म बायकॉट पर सवाल पूछे जाने के बाद अभिनेता बड़े ही शायराना अंदाज में जवाब देते हैं. उन्होंने कहा- 'कभी-कभी फिल्म उतनी नहीं चलती है, जितनी आप सोच रहे होते है, तब आपको बायकॉट का एक बहाना मिल जाता है.'

