मिलिंद सोमन ने ऐसे दी प्रिया मलिक को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई, हो गए बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली: इन दिनों पूरी दुनिया पर टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) का खुमार ऐसा चढ़ा हुआ है कि लोगों को हर खेल और प्रतियोगिता में सिर्फ यही नजर आ रही है. ऐसा ही कुछ हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) के साथ हुआ, जिसकी वजह से अब उन्हें काफी फटकार झेलनी पड़ रही है.

प्रिया मलिका को बधाई देने के बाद ट्रोल हुए मिलिंद

दरअसल, मिलिंद सोमन भारतीय पहलवान प्रिया मलिक (Priya Malik) को जीत की बधाई देने के बाद काफी ट्रोल हो गए.

Thank you Priya Malik! #gold #TokoyoOlympics #wrestling welcome to Mt Olympus

प्रिया ने हंगरी में हुई वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया था. जबकि मिलिंद को समझने में गलती हो गई कि उन्होंने मेडल टोक्यो ओलंपिक में नहीं, बल्कि कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है.

मिलिंद ने सुधारी गलती

हालांकि, मिलिंद ने तुरंत ही अपने एक अगले ट्वीट में माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें ट्वीट करने से पहले जांच कर लेनी चाहिए थी. मिलिंद ने अपने ट्वीट मे लिखा था, 'धन्यवाद प्रिया मलिक. हैशटैग गोल्ड हैशटैग टोक्योओलंपिक. इसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

नेटिजन्स ने किया ट्रोल

नेटिजन्स ने उन्हें इस गलती के लिए खूब ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, 'सर, यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, ओलंपिक नहीं, यह हंगरी में आयोजित की जाती है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कृपया थोड़ा गूगल करें और पता करें कि उसने किस विश्व खेल प्रतियोगिता में जीत हासिल की. इसके बारे में जाने बिना बधाई ट्वीट पोस्ट करना अनिवार्य नहीं है.'

Sorry, should have checked before my earlier tweet, but was too overcome with joy Priya Malik won Gold at the World wrestling Championships ! Onwards and upwards

— Milind Usha Soman (@milindrunning) July 25, 2021