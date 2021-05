पद्मश्री सम्मानित संगीतकार वनराज भाटिया का निधन, फिर शोक में डूबा बॉलीवुड

नई दिल्ली: इन दिनों हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं. कहीं लोग कोरोना से संक्रमित होकर परेशान हैं तो, कही लोग दम तोड़ने लगे हैं. अब एक बार बॉलीवुड से बुरी खबर आ रही है. दरअसल, मशहूर संगीत निर्देशक वनराज भाटिया (Vanraj Bhatia) का शुक्रवार को मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया. वह 93 वर्ष के थे.

राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित थे वनराज

70 और 80 के दशक में उन्हें 'अंकुर', 'मंथन', 'भूमिका', 'जाने भी दो यारो', 'मोहन जोशी हाजिर हो' और '36 चौरंगी लेन' जैसी फिल्मों के साथ ही टीवी शो 'वागले की दुनिया' और 'बनेगी अपनी बात' से उन्हें पहचान मिली थी. उन्हें उम्र से संबंधित मुद्दों के कारण बदनाम किया गया था. पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थे.

संगीतकार ने 1988 में गोविंद निहलानी की प्रशंसित 'तमस' में अपने संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. अब फिल्म निर्माता हंसल मेहता अपना शोक व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. उन्होंने लिखा, 'RIP मास्टर.'

फिल्मी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

जबकि अभिनेता फरहान अख्तर ने लिखा, "RIP हैशटेगवनराज भाटिया, उनके द्वारा बनाए गए कई अन्य शानदार संगीत कार्यों के अलावा, मैं 'तमस' की थीम को विशेष रूप से याद करता हूं, जो पीड़ा से भरी चीख के साथ शुरू हुई. ये किसी को भी आराम पहुंचा सकती है और किसी का भी दिल तोड़ सकती है."

RIP #VanrajBhatia .. apart from the many other brilliant musical works he created, I vividly remember the theme of ‘Tamas’ that started with a shriek so filled with anguish, it could send a chill up anyone’s spine and break anyone’s heart.

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) May 7, 2021