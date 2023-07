Naagin 7: ये बॉलीवुड एक्ट्रेस बनीं एकता कपूर की नई 'नागिन', प्रियंका चौधरी का कटा पत्ता!

नई दिल्ली: निर्माता-निर्देशक एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपनी सुपरनैचुरल फ्रेंचाइजी के अगले भाग 'नागिन 7' (Naagin 7) को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में इसका टीजर सामने आया था, जिसके बाद से ही शो की नई शेषनागिन को लेकर चर्चा शुरू हो गई हैं. ऐसे फें कई एक्ट्रेसेस के नामों पर कयास लगाए जाने लगे हैं. अब इस शो के साथ सलमान खान (Salman Khan) की भी एक एक्ट्रेस का नाम जुड़ गया है.

इन एक्ट्रेसेस के नामों पर लगे कयास

पिछले दिनों खबर आई थी कि प्रियंका चहर चौधरी एकता कपूर की नई नागिन बन सकती हैं. उनके अलावा आयशा शर्मा, सुंबुल तौकीर खान, और निमृत कौर आहलूवालिया जैसी एक्ट्रेसेस के नामों पर भी कयास लग चुके हैं. अब खबर आई है कि एकता ने बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह को 'नागिन 7' के लिए फाइनल कर लिया गया है.

टीवी करियर शुरुआत करने जा रही हैं डेजी शाह

खबरों की माने तो डेजी शाह 'खतरों के खिलाड़ी 13' से टीवी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं. रियलिटी शो के बाद अब वह नॉन फिक्शन शो 'नागिन 7' के साथ भी नया सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल शो के मेकर्स और डेजी शाह के बीच बातचीत चल रही है. जल्द ही इस डील पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, फिलहाल इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है.

दमदार है शो का प्रोमो

गौरतलब है कि शो के नए प्रोमो में नई नागिन को भोलेनाथ के मंदिर में देखा गया था. इसमें शिवनागिन की बैकसाइड ही देखने को मिल रही है.

Is this Pari ?????

Naagin 7 is coming soon !!#Naagin7 #PriyankaChaharChoudhary#PriyAnkit #AnkitGupta pic.twitter.com/Na9VHNo5mw

— @vni (@avni_016) July 9, 2023