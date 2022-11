नेटफ्लिक्स ने उड़ाया प्रभास का मजाक! फैंस ने दी 'अनसब्सक्राइब' की धमकी

Unsubscribe Netflix: प्रभास पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. आदिपुरुष का टीजर रिलीज होने के बाद से ही उन्हें ट्रोल्स का सामना कर पड़ रहा है, वहीं अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म साहो का वीडियो वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने प्रभास का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया है.

प्रभास के फैंस भड़क गए हैं और नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब की धमकी दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर अनसब्सक्राइब नेटफ्लिक्स हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. लोगों के जेहन में सवाल आ रहा है कि नेटफ्लिक्स ने प्रभास का वीडियो शेयर कर ऐसा क्या लिखा जो फैंस भड़क गए हैं? आइए जानते हैं इसका कारण.

नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने शेयर किया वीडियो

Get ready to face a big tread in twitter UnsubscribeNetflix netflix NetflixIndia saaho Prabhaspic.twitter.com/VLvfuEJmff

(KManika55490427) November 5, 2022