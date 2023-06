Odisha Train Accident: हादसे ने तोड़ा सलमान खान से लेकर Jr NTR तक का दिल, जताया इस तरह दुख

नई दिल्ली: शुक्रवार के दिन शुरुआत ओडिशा में दर्दनाक खबर के साथ हुई. पूरा देश इस घटना से स्तब्ध रह गया है. बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई. इस हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत और 900 लोगों के बुरी तरह घायल होने की खबरें सामने आ रही है. इस झकझोर देने वाली घटना के सामने आते ही पूरा देश पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहा है. अब कई फिल्मी हस्तियों ने भी इस हादसे पर दुख जताया है.

सलमान खान ने किया ट्वीट

Really saddened to hear abt the accident,May God rest the souls of the deceased in peace,Protect n give strength to the families n the injured from this unfortunate accident. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 3, 2023

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'एक्सीडेंट के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे. इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में पीड़ित और उनके परिवार को दुख से बाहर आने में शक्ति दे.'

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने की ब्लड डोनेशन की अपील

Utterly shocked at the tragic Coromandel express accident in Orissa and the huge loss of lives! My heart goes out to the bereaved families.

I understand there is an urgent demand for blood units to save lives. Appeal to all our fans and good samaritans in the nearby areas to… — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 3, 2023

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने कहा, 'ओडिशा में दु:खद कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना और जनहानि से पूरी तरह से स्तब्ध हूं! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं समझता हूं कि जीवन बचाने के लिए खून की तत्काल जरूरत है. हमारे सभी प्रशंसकों और आस-पास के क्षेत्रों में नेक लोगों से अपील है कि वे रक्तदान के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें.'

सनी देओल ने भी जयाता दुख

Deeply saddened to hear about the tragic train accident in Odisha's Balasore.

My condolences to the families of those who died in this train accident and I pray to the Almighty for the speedy recovery of the injured.#TrainAccident — Sunny Deol (@iamsunnydeol) June 3, 2023

सनी देओल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ओडिशा के बालासोर में हुई दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ पूरी संवेदना है. घायल लोगों के जल्द ठीक होने की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं.'

जूनियर एनटीआर ने बताई विनाशकारी घटना

Heartfelt condolences to the families and their loved ones affected by the tragic train accident. My thoughts are with each and every person affected by this devastating incident. May strength and support surround them during this difficult time. — Jr NTR (@tarak9999) June 3, 2023

जूनियर एनटीआर ने कहा, 'दु:खद ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना. मेरे विचार इस विनाशकारी घटना से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं. इस कठिन समय में उन्हें हिम्मत और समर्थन मिले.'

सोनू सूद का टूटा दिल

सोनू सूद ने हादसे की एक फोटो ट्वीट करते हुए इसके टूटे हुए दिल इमोजी बनाकर दुख जताया है.

सरकार देगी 12 लाख रुपये मुआवजा

गौरतलब है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 12 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने का ऐलान किया गया है. रेल मंत्रालय की ओर 10 रुपये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

