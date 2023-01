Naatu Naatu In Oscar 2023: RRR के गाने को मिली ऑस्कर नॉमिनेशन में एंट्री, खुशी से झूम उठा भारत

नई दिल्ली: एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' (RRR) हर दिन नए कीर्तिमान हासिल कर रही है. पिछले ही दिनों फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (Golden Globe Awards) से सम्मानित किया गया था. अब खबर आई है कि फिल्म के गाने 'नाटू-नाटू' (Naatu Naatu Song) को ओरिजनल सॉन्ग की कैटिगरी में ऑस्कर 2023 (Oscar 2023) में नॉमिनेशन मिल गया है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है. फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक मशहूर हस्तियों ने 'आरआरआर' टीम को खूब बधाई देना शुरू कर दिया है.

'आरआरआर' की टीम ने ये खुशखबरी देते हुए एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'हमने इतिहास रच दिया!! हम यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 'नाटू नाटू' गाना 95वें अकेडमी अवॉर्ड्स में ओरिजनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुआ है.'

