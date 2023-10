Permanent Roommates 3 Trailer OUT: फिर इश्क का तड़का लगाने आ गए मिकेश-तान्या, मजेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

नई दिल्ली: Permanent Roommates 3 Trailer OUT: सुपरहिट रोमांटिक वेब सीरीज 'परमानेंट रूममेट्स' अब अपने तीसरे नए सीजन के साथ दर्शकों के बीच पेश होने जा रहा है. कुछ समय पहले ही सीरीज का पोस्टर जारी किया गया था. इस बार फैंस को रोमांस के साथ-साथ करियर में आगे बढ़ने के मिशन का तड़का भी देखने को मिलेगा. मेकर्स ने सीरीज के लिए दर्शकों की बेसब्री बढ़ाते हु अब 'परमानेंट रूममेट्स 3' का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है. इसमें एक बार फिर सुमीत व्यास और निधि सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

मजेदार है ट्रेलर

ट्रेलर में मिकेश (सुमीत व्यास) और तान्या (निधि सिंह) की एक नई जिंदगी की झलक दिखाई दे रही है. ट्रेलर की शुरुआत में मिकेश और तान्या अपने रिश्ते में कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं.

to go or not to go

can't wait to see how tankesh's story unfolds#PermanentRoommatesOnPrime, new season, Oct 18@vyas_sumeet @Nnidhisin #SheebaChaddha @StephenPoppins #AnandeshwarDwivedi @sachinpilgaonkr @ActorShishir @AmbrishVerma01 @RazaMishra #SapnaBhatt… pic.twitter.com/x48CyLeQFe

— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 14, 2023